الطب البيطرى بشمال سيناء تنفذ برنامجا تدريبيا للناجحين من كليات الطب البيطرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، بعمل خطة التدريب الميدانى الصيفى لعام 2023 ، للطلاب الناجحين من كليات الطب البيطرى لمدة 8 أسابيع.

وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، إن التدريبات تشمل تدريب نظرى من خلال محاضرات نظرية فى جميع المجالات البيطرية، وتدريب عملى على أعمال التحصين، وأعمال التقصى الوبائي والكشف والعلاج بالوحدات البيطرية و قوافل طبية بيطرية و التفتيش والمجازر.

وأشارت إلى أن ذلك لتعزيز التعاون المستمر والمثمر و الفعال مع كليتي الطب البيطري بجامعة قناة السويس و جامعة العريش في مجالات عديدة والتي تنضمن التدريب ضمن أهداف التنمية المستدامة 2023 وتوجيهات الدولة رفع كفاءة الشباب و تجهيزهم ل سوق العمل، وإيمانا من مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء بأهمية إعداد جيل من الاطباء البيطريين الذى يتميز بالكفاءة ، والمساهمة فى صقل خبراتهم.

وأضافت أنه تمت فعاليات تدريب طلاب كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس خلال حملة التقصي الوبائي بقرية قبر عمير بمدينة الشيخ زويد، بتعاون اطباء مديرية الطب البيطري وادارة الشيخ زويد البيطرية، للمساهمة في تدريب الطلاب لحصولهم على اقصى استفادة علمية.

وتشهد بمراكز وقرى محافظة شمال سيناء الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرضي الحمى القلاعية و حمي الوادي المتصدع لعام 2023.

وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، ان الحملة تنطلق بكافة انحاء محافظة شمال سيناء بمناطق مركز العريش فى قرية عاطف السادات، وحى الزهور، حي السمران، حى الحوصة، منطقة الأمل، حى العبور، منطقة الكيلو 17 غرب العريش، وحى ابوصقل، حى الكرامة، حى الريسة، حى المساعيد، حى الصفا، قرية السكاسكة، منطقة السبيل، منطقة المزرعة، قرية زارع الخير، قرية الميدان، منطقة بركة حليمة، منطقة الواحة.

وأضافت أن المناطق التى ستتواجد بها الحملة بنطاق مركز الشيخ زويد، بمدينةالشيخ زويد ، منطقة ساحل البحر، حى القوسمة، حى الكوثر، قرية ابو طويله، منطقة ابوزرعى ، حى النصايره، قرية الظهير، قرية الشلاق، قرية الخروبه، قرية الجورة، قرية قبر عمير.

وأشارت إلى أنه فى مناطق غرب المحافظة بنطاق مركز بئر العبد، سيتم تقديم خدمة التطعيم بقرى ومناطق مدينة بئر العبد، قرية النجاح، قرية الخربه، قرية السادات، قرية النصر، قرية رمانه، قرية السلام، قرية التلول، قرية نجيله، قرية سلمانه ، قريةالروضه، قرية المريح.

وأوضحت أنه بمناطق وسط سيناء، ستتواجد الحملة فى مركزالحسنة بقرية الجفجافة، وقرية بغداد، وقرية الجدي، وقرية الحسنة، وقريةالمغارة، وقرية المنبطح، وقرية المقضبة، وقرية أم شيحان، وقرية القسيمة، وقرية وادي العمرو، وبمركزنخل بقرية صدر الحيطان، قرية وادي الحاج، قرية الريد، قرية التمد، قرية الكونتيلا، قرية النثيله، قرية البروك، قرية بئر 7 و بئر 8.