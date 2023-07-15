اليوم السابع
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الشركة المالكة لغواصة تيتان تحذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى

السبت، 15 يوليو 2023 01:45 م
الشركة المالكة لغواصة تيتان تحذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى الغواصة
كتب خالد إبراهيم

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تحول موقع أوشن جيت المالكة للغواصة تيتان لشاشة سوداء، بعد أسابيع قليلة من اختفاء الغواصة "تيتان" وعلى متنها 5 من أفراد الطاقم، حيث لا تزال المأساة التى أحاطت بالغواصة "تيتان" فى طريقها إلى تيتانيك تؤثر على شركة اوشن جيت، المسؤولة بشكل مباشر عن وفاة أفراد الطاقم الـ 5 الذين كانوا على متن المركبة المفقودة بعد انفجار داخلى عنيف فى أعماق شمال المحيط الأطلسى.

الغواصة
الغواصة

الشركة تلغى وجودها الرقمى

 الآن، بعد التحقيقات الجارية ووفاة رئيسها التنفيذى ستوكتون راش داخل الغواصة، قررت الشركة إلغاء وجودها الرقمى وأصبح الآن غير متاح على الإنترنت.

اختفت صفحة الشركة على فيس بوك وتويتر، كما اختفت حساباتهم على لينكيد ان، أما حساب الشركة على انستجرام أصبح خاص، أما موقع الشركة الوحيد الذى لا يزال قيد التشغيل هو موقع OceanGate Foundation، على الرغم من إزالة صفحة فيس بوك.

تواجه الشركة مستقبلاً غير مؤكد، يشير قرار إزالة تواجدك عبر الإنترنت إلى أنك تحاول تجنب انتباه الجمهور، وقد تكون الشركة فى مشكلة مالية أو ربما تحاول إخفاء شيء ما، بحسب ما ذكر موقع شبكة rpp.

تيتان وقراراته المشكوك فيها

يبدو أن قرار بناء تيتام من ألياف الكربون بشكل أساسى بدلاً من الفولاذ والتيتانيوم والألمنيوم هو السبب الذى لا مفر منه لانفجار الغواصة، حيث تم بالفعل إصدار العديد من التحذيرات حول مشكلات السلامة المحتملة لشركة تيتان، ولا سيما جوهر ألياف الكربون، لكن راش رفضها أو تجاهلها.

طُلب من جميع الركاب فى رحلات تيتان التوقيع على تنازل عن المسئولية يتضمن كلمة "الموت" بما لا يقل عن 3 مرات، وتضمنت مطالبة العملاء بتحمل المسئولية الكاملة عن مخاطر الوفاة، حتى لو كانت الشركة مهملة.


غواصة تيتان

حسابات السوشيال ميديا

مواقع التواصل الاجتماعى

غرق غواصة تيتان



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