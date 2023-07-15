الشبورة المائية تحجب الرؤية على الطرق السريعة والفرعية بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

حجبت الشبورة المائية صباح اليوم السبت، الرؤية على الطرق السريعة والفرعية بنطاق مدن ومراكز محافظة الغربية، وسط غياب لأشعة الشمس.

وتسببت الشبورة المائية في صعوبة سير السيارات على الطرق خاصة الطرق الزراعية والقريبة من الزراعات، الأمر الذي دفع السائقين لتواخي الحذر وتهدئة السرعة لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.