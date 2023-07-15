الداخلية تكشف تفاصيل استيلاء شخص على 100 ألف جنيه من عمله

كتب محمود عبد الراضي

تداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" شكوى (مندوب مبيعات بشركة إستيراد وتصدير - مقيم بالغربية) إدعى خلالها رفض الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر البطيخ بدمياط تحرير محضر لصالحه فى واقعة تعرضه لسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته من قبل 3 سيدات قاموا بإستيقافه حال سيره بالطريق الدولى تجاه كفر البطيخ بدمياط بدعوى توصيلهن.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ من (مدير بذات الشركة محل عمل الشاكى) تضرر خلاله من الشاكى لقيامه بسرقة مبلغ (100 ألف جنيه) من عهدته بالإشتراك مع آخرين أثناء قيامه بتوزيعها على عملائهم، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله.. وفى وقت لاحق تنازل المُبلغ عن المحضر عقب قيام الشاكى بسداد المبلغ المالى للشركة.

وبتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفرالبطيخ من الشاكى بتضرره من قيام 3 سيدات بسرقة مبلغ مالى من سيارته عقب إيقافه على النحو الوارد بشكواه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .. وفى وقت لاحق حضر الشاكى وقام بالتنازل عن المحضر المشار إليه عقب عثوره على المبلغ المالى بالسيارة.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور لإدعائه الكاذب.