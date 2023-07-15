الجنائية الدولية تطالب جنوب أفريقيا بتنفيذ القانون على بوتين حال حضوره قمة البريكس

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قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم السبت، إن على جنوب إفريقيا أن تفعل "الشيء الصحيح" وأن تتبع القانون الدولي إذا ما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة كتلة البريكس في جوهانسبرج الشهر المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خان اليوم إلى قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية والتي أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مارس الماضي بسبب "جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال".

وأوضحت القناة أنه "نظراً لأن المحكمة لا تُجري محاكماتٍ غيابية، فسيتعين عليها إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، ما يعني أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.