الاثنين.. قطع المياه عن مدن منوف وسرس والباجور لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه بعد غد الاثنين عن مدن منوف ، الباجور ، سرس الليان ، الوحدة المحلية بالحامول من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.



وكان المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، قد أعلن عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، للعام الحالى ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو وحتى الجمعة 23 يوليو 2023م على الموقع الإلكتروني للشركة .



وأكد نجيب ، تسعى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا إلى إعداد خريجين ذوى خبرة عالية فى أعمال التشغيل والصيانة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى مؤهلين لمواكبة التطور فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها فى المجالات المختلفة سعياً لخلق كوادر جديدة قادرة على تحقيق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .



وذكر نجيب ، أن المدرسة تضم ثلاث تخصصات هى مجال تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات والمعامل وتمتد الدراسة بها ثلاثة سنوات ويمنح الطلاب الناجحون فى نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ويتم تعيينهم فور تخرجهم، فالمدرسة تقبل أعداداً محدودة من الطلبة وفقاً لما تحتاجه الشركات من موارد بشرية كل عام.



وأوضحت منى القفل رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، يحق التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية لعام 2022-2023 بمحافظات (المنوفية-الغربية-الشرقية ) وحصول الطالب على مجموع لا يقل عن (260) درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة ونسبة 5٪ من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بحد أدني 93٪ من المجموع الكلي للطالب وأن المدرسة تقبل الطلاب الذكور فقط ويكون مصرى الجنسية ولا يتجاوز السن (18)سنة فى 1-10-2023 على أن يتم ترتيب الطلاب المتقدمين واختيار العدد المطلوب من أعلى الدرجات ثم إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية بالمدرسة.