اليوم السابع
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الأربعاء.. انطلاق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية

السبت، 15 يوليو 2023 02:58 م
الأربعاء.. انطلاق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية الفنان مدحت صالح
الإسكندرية - جاكلين منير

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تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة بالإسكندرية والذى يأتى ضمن برنامجها الفنى خلال فترة الصيف، ويبدأ فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويحيى الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، أم كلثوم وغيرهم ، يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي .
 
جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدأ مساء الأربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وتضم أشكالا فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار أربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.

 


الاسكندرية

الموسيقى العربية

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المهرجان الصيفى بالاوبرا



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