الأربعاء.. انطلاق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية

ويحيى الليلة الأولى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من أجمل أعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، أم كلثوم وغيرهم ، يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي .

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدأ مساء الأربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وتضم أشكالا فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار أربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.