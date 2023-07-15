اعترافات المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى:"انتحل صفة خدمة العملاء"

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

أدلى المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه ينتحل صفة خدمة عملاء، ويتصل بالمواطنين بزعم تحديث البيانات ويستولي عليها ويسرق الأرصدة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة مركز العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والهيئة القومية للبريد، والاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب إحدى الوزارات وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على مبلغ مالى- هاتف محمول- 4 خطوط هواتف محمول، وبفحص الهاتف تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب.