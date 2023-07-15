إصابة شخص اختل توازنه وسقط من قطار فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص نتيجة سقوطه من قطار في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من قطار في البدرشين، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.