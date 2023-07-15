اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص اختل توازنه وسقط من قطار فى البدرشين

السبت، 15 يوليو 2023 12:23 م
إصابة شخص اختل توازنه وسقط من قطار فى البدرشين سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص نتيجة سقوطه من قطار في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من قطار في البدرشين، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


سقوط من قطار

البدرشين

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة