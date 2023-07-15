أسوان تستقبل 3 رحلات طيران سياحية من مدريد تضم 450 سائحا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبلت مدينة أسوان ، مساء الجمعة، رحلات طيران سياحية "شارتر" قادمة مباشرة من مطار مدريد بإسبانيا، ضمن 3 رحلات أسبوعية تضم 450 سائحاً، وكان فى استقبالهم الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى أحمد أبو المعارف، رئيس الشركة المنظمة لزيارة الفوج السياحى الأسبانى.

وتضمن برنامج استقبال الفوج السياحى الأسبانى، عزف أنغام الفلكلور الأسوانى والنوبى الأصيل لفرقة توشكى للفنون التلقائية.

ويشمل البرنامج السياحى للفوج الإسبانى، زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، على مدار يومين، ومنها معابد فيلة ومعبدى أبو سمبل والسد العالى ورمز الصداقة والمسلة الناقصة، والحديقة النباتية، بالإضافة إلى جولة نيلية للاستمتاع بالجزر والشلالات المائية على صفحة نهر النيل الخالد، فضلاً عن جولة حرة بالسوق السياحى القديم، ويستكمل الفوج الأسبانى برنامجه بزيارة للمزارات السياحية بمحافظة الأقصر.

ووجهت نائب محافظ أسوان، الدعوة للفوج السياحى الأسبانى لحضور افتتاح فعاليات مهرجان أسوان للمانجو الأحد المقبل.

ومن جانبه، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بأهمية تهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفوج السياحى الأسبانى للاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية، وتقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى إطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، فضلاً عن البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية من التطوير والتجميل بواجهة المدينة داخل ميدان المحطة وحدائق بلازا درة النيل والسلام، والسوق السياحى القديم، وممشى أهل مصر.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الجمالى والحضارى المشرف الذى يليق بتاريخ ومكانة أفضل مقصد سياحى عالمى.