أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة ، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطن ويتم طرح اللحوم المجمدة بأسعار تتراوح من 130 جنيها للكيلو المجمد الهندي، و160 جنيها للكيلو البرازيلي المجمد، و250 جنيها لكيلو اللحوم الضأن المستوردة، واللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.