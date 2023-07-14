مصرع شقيقين غرقا في مياه النيل ببنها.. الأكبر نزل لإنقاذ أخيه الأصغر فلحق به

شهدت قرية دجوى التابعة لمركز شرطة بنها ب محافظة القليوبية ، مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل، حيث حاول الأخ الأكبر إنقاذ شقيقه فور رؤيته له يغرق بالمياه، فقفز مسرعا لإنقاذه حتى لقي مصرعه أيضا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتنسيق مع الاهالي، من انتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفيين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كلا من "أحمد بلال"، وشقيقه "سيف بلال"، مقيمين قرية دجوى دائرة مركز شرطة بنها، وكشفت التحريات أن الأخ الأصغر سيف بلال كان يسبح بمياه النيل، وعندما رآه شقيقه الأكبر يغرق قفز بالمياه محاولا إنقاذه إلا أنه غرق ولقي مصرعه.

وجرى نقل الجثامين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.