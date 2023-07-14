اليوم السابع
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ماس كهرباء وراء اشتعال حريق بشقة فى حدائق الأهرام بالجيزة

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:08 م
ماس كهرباء وراء اشتعال حريق بشقة فى حدائق الأهرام بالجيزة حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق، بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق دون إصابات، وتم إعداد تقرير بحجم التلفيات والخسائر التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بإحدى الشقق السكنية، في منطقة حدائق الأهرام، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان البلاغ، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، وتم إخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيا، وأشارت التحريات إلى أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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ماس كهربائي

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