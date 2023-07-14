فحص 24 ألف مواطن خلال مبادرة السمعيات والاعتلال الكلوى في شهر واحد بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن محافظة أسيوط تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة من خلال دعم المحافظة وإدراجها فى العديد من المبادرات الرئاسية التى تستهدف صحة وسلامة أبناء المحافظة.

وأوضح زين، لـ"اليوم السابع"، أنه تم فحص أكثر من 24 ألف شخص خلال مبادرة السمعيات، والاعتلال الكلوى خلال شهر واحد بمحافظة أسيوط حيث تأتى مبادرة "السمعيات" ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص ما يقرب من 7356 طفل خلال شهر أبريل لعام 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبى للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم فحص أكثر من 16 ألفا و400 مواطن خلال شهر أبريل 2023 فى مبادرة الاعتلال الكلوى" وهى أيضا ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.



وأشاد وكيل الوزارة بالمبادرات الرئاسية التى توكد على حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية، و تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.