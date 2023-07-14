ضبط راكب أجنبى حاول تهريب 75 ألف قرص لدواء محذور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أفريقي تهريب كمية كبيرة من الأدوية تحذر وزارة الصحة من تعاطيه.

يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف حسن محمد أبو زهرة رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر براكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر ما بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات وعبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، فقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من العبوات الدوائية لمستحضر مرقوم عليه Climax Dexamethasone تحذر وزارات الصحة في بعض الدول من تعاطيه لخطورته علي صحة وسلامة المواطنين.

وقام تامر قاسم مدير الجمرك بتشكيل لجنة من هاني محمود و محمود عباس و بسمة حسني و أيمن عصام و علي محمود علي و صموئيل وصفي و أمل مصطفي تحت إشراف جورج ألفونس مدير الحركة وذلك لجرد وتصنيفالمضبوطات التي بلغ عددها 750 عبوة دوائية بإجمالي 75 ألف قرص، فقرر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.