ضبط أجنبى بحوزته 65 عملة من العصور الرومانية والبيزنطية والبطلمية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى فى ضبط راكب أجنبى بحوزته كمية من العملات المعدنية ترجع لعصور قديمة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبى استوقف مصطفى محمد مصطفى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما قطع معدنية صغيرة بحقائب الراكب، قام أحمد فتحى عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الحميد عبد الوهاب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من العملات المعدنية، قام أحمد الحكش مدير الجمرك بإخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة برئاسة حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام واللذان قاما بتشكيل لجنة مكونة من بلال عامر وسكر محمد عبد الله واحمد عبد الله عليوة مفتشى الاثار والذين قاموا بتحرير محضر معاينة افادوا فيه بانه يوجد وسط العملات ٦٥ عملة معدنية ترجع للعصور الرومانية والبطلمية والبيزنطية تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ .

أمر أحمد حسن الحكش مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.