اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 09:44 م
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صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الموارد الأساسية"

الجمعة، 14 يوليو 2023 09:00 م
صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 7.6%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، يليه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.3%.
 
فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، ونزلت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 17342.29 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3428.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 5084.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 21074.42 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 5465.15 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 35.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.3 مليار جنيه إلى 701.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 214.7 مليار جنيه إلى 214.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.01%.

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