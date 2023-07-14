شركات التمويل العقاري تضخ 2.4 مليار جنيه تمويل عقارى خلال 4 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 1395 عقدًا بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2023 مقابل 2995 عقدًا بقيمة 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 53.4% في عدد العقود، 37.6% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 330 مليون جنيه خلال أول 4 شهور من عام 2023 مقارنة مع 305 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 8.2%.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر أبريل، أن شركات التمويل العقاري لم توقع عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، وأكبر من 2500-3500 جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 76 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 205.5 مليون جنيه خلال أول 4 شهور من عام 2023 مقارنة مع 341 عقدًا بقيمة 396.4 مليون جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى ، بلغ عدد عقود التأجير التمويلى 636 عقدًا خلال أول 4 شهور من عام 2023 بقيمة 36.8 مليار جنيه مقابل 1220 عقدًا بقيمة 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 47.9% فى عدد العقود، ونسبة نمو 39.5% فى قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 15.8 مليار جنيه لعدد 537 شركة محيلة فى نهاية فبراير عام 2023 مقابل 11.9 مليار جنيه لعدد 474 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضى بنسبة نمو 32.9% في حجم الأرصدة، و13.3% فى عدد الشركات.