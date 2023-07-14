سقوط لصوص المجوهرات والكاميرات بالقاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، لسرقته ( 2 كاميرا – 3 آلات موسيقية)، من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب انصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته واستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده الحصول على كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لسرقه (مشغولات ذهبية) من داخل مسكن (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم بإرشاده العثور على المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بقيامه ببيع بعض المشغولات الذهبية لعميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.