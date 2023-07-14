توريد 60407 طن قمح بالشون والهناجر فى دمياط.. اعرف التفاصيل

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل 129.90% بما يعادل 60407 طنا و90 كجم، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع، التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل 2023.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

وفى هذا الصدد فقد وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المزروعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 31002 فدان.