اليوم السابع
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تموين المنيا يضبط 103 مخالفات متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:13 م
تموين المنيا يضبط 103 مخالفات متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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حررت مديرية التموين بالمنيا، 103 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 103 مخالفات تموينية منها 92 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –ـ عدم وجود سجلات)، و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار ــ البيع بأزيد من الأسعار المعلنة أو المقررة ــ غش تجارى ــ سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية).

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