تفاصيل دليل إصدار قسيمة بضريبة الأجور للراتب الشهري للموظفين

كتب هانى الحوتى

تنضم 327 شركة لمنظومة توحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من يوم 15 أغسطس، أبرزها العز الدخيلة للصلب الإسكندرية، وأسمنت أسيوط، والنساجون الشرقيون للسجاد، وتقوم المنظومة باحتساب ضريبة للموظفين، من خلال الربط المباشر مع مصلحة الضرائب ، كما تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، ويقدم "اليوم السابع" دليل الموظف لاستخراج قسيمة الراتب الشهري الخاصة به.



س- كيف يمكن للمواطن الحصول على قسيمة الراتب الشهري الخاصة به؟ ج- أتاحت وزارة المالية، بوابة للموظف لاستخراج قسيمة الراتب الشهري الخاصة به من جهة العمل الأصلية التابع لها، بالإضافة إلى استخراج قسيمة راتب مجمعة لجميع الجهات التي يعمل بها.



س- وكيف يمكن للموظف استخراج قسيمة الراتب؟ ج- يدخل الموظف على بوابة مخصصة لهذا الغرض، ويقوم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب للحصول على قسيمة الراتب.



س- وما إجراءات تسجيل الدخول؟ ج- يسجل الموظف البيانات الخاصة به عن طريق إدخال البيانات الآتية (البريد الإلكتروني، وكلمة المرور، واجتياز الاختبار الأمني للتأكد من الهوية المستخدم، ويقوم المستخدم بالضغط على الزر الخاص بـ"لا أملك حساب"، في حال عدم امتلاك بيانات حساب ليقوم النظام بتوجيه المستخدم إلى الرابط الخاص بصفحة تسجيل الحساب.



س- وما إجراءات إنشاء حساب جديد على البوابة؟ ج- يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد على البوابة، ويقوم بإدخال البيانات الآتية (اسم المستخدم، والبريد الإلكتروني: في هذا الحقل يجب إدخال البريد الإلكتروني الشخصي وليس البريد الإلكتروني الخاص بجهة العمل، وكلمة المرور: يجب أن تكون كلمة المرور مكونة من 8 رموز (حروف وأرقام وأشكال خاصة)، ورقم الهاتف:يتم إدخال رقم الموبايل المعرف لدى جهنة العمل، والرقم التأميني، والرقم القومي.

ويجب أن يقوم المستخدم بعد ملئ البيانات الإجبارية بالموافقة على الشروط والأحكام، واجتياز الاختبار الأمني للتأكد من الهوية البشرية للمستخدم ثم الضغط على إنشاء حساب جديد.

وبعد الضغط على إنشاء حساب جديد يقوم النظام بإرسال رسالة نصية برقم سري متغير إلى الهاتف الخاص بالمستخدم، ويكون صالح لمدة 180 ثانية ليقوم المستخدم بإدخال الرقم السري في النافذة المنبثقة.



س- وكيف يتم طلب استخراج قسيمة الراتب؟ ج- بعد تسجيل الدخول على البوابة يقوم المستخدم بالضغط على رابط الصفحة الرئيسية التي من خلالها يمكن تقديم طلب الاستعلام عن القسيمة عن طريق إدخال البيانات الآتية (الشهر المراد استخراج القسيمة منه، والسنة ، وكلمة سر القسيمة: وهي التي يقوم بإدخالها عند إنشاء الطلب ليقوم بإدخالها مرة أخرى عند فتح البريد الإلكتروني المرسل المحتوى عل القسيمة ليتمكن من الاطلاع على بيانات البريد المرسل.

وبعدها يقوم المستخدم بالضغط على الزر الخاص بالاستعلام عن الراتب، ليقوم النظام بالتحقق من بعض البيانات وفي حالة صحتها يرسل النظام البريد الإلكتروني عبر البريد الخاص ببوابة الموظف المحتوي على تفاصيل قسيمة الراتب الشهري.