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الكشف على 782 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية الكرنك ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:48 م
الكشف على 782 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية الكرنك ضمن "حياة كريمة" مبادرة حياة كريمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان، في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
 
 
وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 782 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع "401 حالة طب اطفال، 114 حالة جراحة عامة ، 74 حالة أمراض باطنة، 70 حالة أمراض نساء وتوليد، 69 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 54 حالة تنظيم الأسرة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 98 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 121 مواطنا.

صحة قنا

قافلة طبية

قرية الكرنك

محافظة قنا

اخبار قنا



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