اليوم السابع
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"التموين" تحذر محطات الوقود من التلاعب بإلغاء التراخيص

الجمعة، 14 يوليو 2023 06:00 ص
"التموين" تحذر محطات الوقود من التلاعب بإلغاء التراخيص البنزين
كتب مدحت وهبة

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تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود لمنع أي تلاعب والتأكد من طرح المواد البترولية بالسعر الرسمي  .
 
وأصدرت وزارة التموين قرارا بشأن القواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية لدى الجهات الصناعية والسياحية وجهات النقل وغيرها، وكذا التدابير التي يتم توقيعها حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وأنه في حال ارتكاب مخالفات تعطيل منظومة القياس الآلي لرصد الخزانات عمدًا وبدون وجود عطل فني، أو خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها بهذا القصد، أو منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم أو التعدي عليهم، فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتشمل إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.
 
 
 
 

التموين

محطات الوقود

تلاعب محطات الوقود

المواد البترولية

اسعار المواد البترولية



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