التحريات تتوصل لهويه شخص لقى مصرعه غرقا فى مياه البحر الصغير بالدقهلية

توصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، لهوية جثة شخص مجهول الهوية، وبدون أوراق تدل علي شخصيته، عثر عليه غارقا في مياه ترعة البحر الصغير بنطاق مركز المنصورة، وتوصلت الأجهزه الأمنية لمعرفته، تبين أنه شاب في العقد الرابع من عمره، وتم استدعاء أهليته لاستلامه بعد تصريح النيابة العامة بدفنه.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثة طافية في مياه البحر الصغير، بالقرب من قرية سلامون القماش دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الشاب، وتبين عدم وجود أي أوراق تحقيق شخصية معه، وتم نقله للمشرحة.

وبتكثيف التحريات ومراجعة البلاغات المقدمة بالتغيب، توصلت إلى هويه جثة الشاب ويدعى أحمد عصام حجازي النجار، 32 عاما، مقيم بقرية كفر ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة، وتم التعرف عليه بعد استدعاء ذويه

تم تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه بعد انتهاء إجراءات التشريح