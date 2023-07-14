إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا ملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات "رحلات اليوم الواحد" هروبا من ارتفاع درجات الحرارة، والاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط وبالهدوء الذي يتميز به المصيف، وقد أهاب رئاسة المدينة بالمصطافين الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ المتواجدين بجميع شواطئ المدينة.



اقبال على مصيف بلطيم



الاستمتاع بمياه البحر المتوسط



توافد كبير على المصيف