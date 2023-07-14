أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نيروبى الأحد المقبل

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد غد الأحد، فى الاجتماع التنسيقى الخامس النصف سنوى للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، والذى ينعقد فى العاصمة الكينية نيروبى بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية.

الحكومة تنفى إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد أول أغسطس

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل

المالية: 1.5 تريليون جنيه إيرادات الموازنة و164.3 مليار فائضا أوليا

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2023/2022، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، مضيفًا أن النتائج المبدئية للحساب الختامي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة. سلطنة عمان تثمن جهود الرئيس السيسي فى عقد قمة دول جوار السودان أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تقديرها للجهود التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عقد قمة دول جوار السودان، دعمًا للمساعى الرامية للتوصل إلى حلّ سلمى شامل ومستدام يلبى تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته. 29 ألفا و519 طالبا بالشهادة الإعدادية بالجيزة يبدأون غدا امتحانات الدور الثانى تنطلق امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) بمحافظة الجيزة، يوم غد السبت الموافق 15 يوليو، والتي تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023. التعليم: فيديو الغش من داخل إحدى لجان الثانوية المتداول يعود للعام الماضى قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفيديو المتداول من داخل إحدى لجان الثانوية العامة يظهر أن هناك غشا ودخول الطلاب بالتليفونات المحمولة وحالة من الهرج داخل اللجنة - قديم وليس له علاقة بامتحانات الثانوية العامة 2023، والتى انتهت أمس الخميس، مشددة على أن الفيديو المتداول لم تظهر به كتيب المفاهيم لدى الطلاب وأيضا كراسة البابل شيت بل أظهر كراسة الأسئلة فقط وهذه دلائل قاطعة على أن الفيديو لا يخص امتحانات الثانوية العامة 2023، بل قديم. تقديم 458 ألف خدمة طبية وعلاجية ووقائية وتنظيم أسرة تابعة للمبادرات الرئاسية أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تحقيق 458 ألفا و84 خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة" أمس الخميس 13 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة بتكلفة 607 مليارات جنيه فى 9 سنوات

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة ب مشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

مصر تشارك فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى يشارك وفد مصر برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية فى وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" فى أعمال الدورة الـ"43" للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقى (المستوى الوزارى) والتى تختتم اليوم الجمعة بنيروبى تمهيدا للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها بعد غد فى العاصمة الكينية نيروبى. اقتصاديون أفارقة: جهود الرئيس السيسى عززت التجارة والتنمية المستدامة بأفريقيا أكد خبراء اقتصاد أفارقة أن الجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية ساهمت فى إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية وخاصة فى أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية. مصادر بالنقل: أول قطار سريع يصل مصر أكتوبر القادم أكدت مصادر بوزارة النقل أن أول قطار سريع تم تصنيعه لمصر يتم اختباره حاليا، بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، ومن المقرر أن يتم شحنه إلى مصر في شهر أكتوبر القادم، وأن القطار الاقليمى الجارى تصنيعه لمصر ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، سيكون بدورين

طقس غد شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 44