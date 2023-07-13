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وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردنى ويؤكد على مد جسور التواصل

الخميس، 13 يوليو 2023 06:26 م
وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردنى ويؤكد على مد جسور التواصل وزير الداخلية يستقبل نظيره الأردنى
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مازن عبدالله هلال الفراية وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
 
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب وزير الداخلية الأردنى عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.
 
من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين   مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
 
 
 

الداخلية

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الاردن

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وزير داخلية الاردن

مازن عبدالله هلال الفراية



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