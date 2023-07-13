اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مستشفى إطسا تستقبل 3 أشخاص من أسرة واحدة بادعاء تسمم من تناول تين شوكى

الخميس، 13 يوليو 2023 01:01 م
مستشفى إطسا تستقبل 3 أشخاص من أسرة واحدة بادعاء تسمم من تناول تين شوكى تين شوكي - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية من فاكهة التين الشوكى، وتم نقل المصابين إلى  مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة أم وطفليها  من قرية توطن بمركز إطسا بحالة تسمم غذائي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين اشتباههم بنزلة معوية، وأكدت الأم أنهم تناولوا حبات التين الشوكي، وبعدها شعروا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
 
 
 

التين الشوكي

مستشفي إطسا المركزي

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة