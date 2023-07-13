مستشفى إطسا تستقبل 3 أشخاص من أسرة واحدة بادعاء تسمم من تناول تين شوكى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية من فاكهة التين الشوكى ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة أم وطفليها من قرية توطن بمركز إطسا بحالة تسمم غذائي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين اشتباههم بنزلة معوية، وأكدت الأم أنهم تناولوا حبات التين الشوكي، وبعدها شعروا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى إطسا المركزي لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق