اليوم السابع
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محافظ المنيا يسلم 44 عقدا جديدا للمواطنين بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة

الخميس، 13 يوليو 2023 07:54 م
محافظ المنيا يسلم 44 عقدا جديدا للمواطنين بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة تسليم العقود للمواطنين
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وفقاً للقانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ 44 عقداً جديداً منها 30 عقد زراعة و 14 عقد مبانى للمستفيدين من المواطنين من واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وأكد المحافظ على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط و القوانين لصالح المواطن و الدولة.
المحافظ يسلم العقود (1)
المحافظ يسلم العقود (1)

المحافظ يسلم العقود (2)
المحافظ يسلم العقود (2)

المحافظ يسلم العقود (3)
المحافظ يسلم العقود (3)

المحافظ يسلم العقود (4)
المحافظ يسلم العقود (4)

المحافظ يسلم العقود (5)
المحافظ يسلم العقود (5)

المحافظ يسلم العقود (6)
المحافظ يسلم العقود (6)

المحافظ يسلم العقود (7)
المحافظ يسلم العقود (7)

المحافظ يسلم العقود (8)
المحافظ يسلم العقود (8)

المحافظ يسلم العقود (9)
المحافظ يسلم العقود (9)
 

تقنين الاراضى

املاك الدولة

تسليم عقود التقنين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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