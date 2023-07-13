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غلق باب التقديم على وظائف القطار الخفيف اليوم.. تعرف على الأوراق المطلوبة

الخميس، 13 يوليو 2023 02:30 ص
غلق باب التقديم على وظائف القطار الخفيف اليوم.. تعرف على الأوراق المطلوبة الهيئة القومية للأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق الهيئة القومية للأنفاق اليوم الخميس باب التقدم على وظائف بالقطار الكهربائى الخفيف، حيث يمتد التقديم حتى الساعة 2.30 ظهرا، ويتم التقديم عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4)، وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.
 
وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".

المستندات المطلوب ارفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف:

(1) صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
 
(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.
 
(3) صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.
 
(4) عضوية نقابة المهندسين.
 
5) صورة الموقف من التجنيد.
 
(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.
 
(7) صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم إليها.
 
(8) عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6.
 
(9) حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818.
 

وظائف المترو

وظائف القطار الخفيف

النقل

القطار الكهربائي

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