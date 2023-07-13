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طالبات بورسعيد يودعن ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالزغاريد.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 02:14 م
طالبات بورسعيد يودعن ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالزغاريد.. صور فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات
بورسعيد - محمد عزام

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علت أصوات الطالبات وأولياء أمورهن بالزغاريد أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد بمحيط عدد من المدارس التى انعقدت فيها لجان امتحانات الثانوية العامة. 
 
وأسدل اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الستار على ماراثون امتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 ببورسعيد للشعب الثلاثة الأدبي والعلمي رياضيات والعلمي علوم.
 
ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على متابعته اليومية للعملية الامتحانية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لعقدها وللأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية على الجهود المبذولة لتأمين الطلاب ومقرات اللجان الامتحانية منذ انطلاق الامتحانات حتى اليوم الأخير.
 
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة انتهت اليوم بعقد امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. 
 
وأضافت وكيل أول الوزارة، أن 5726 طالبا هو إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد هذا العام وقد أدوا الامتحانات من خلال 16 لجنة أساسية، مؤكدة أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين. 
 
وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بمقر المديرية واللجنة الثلاثية تابعت انتظام سير العملية الامتحانية عن كثب وعلى مدار الساعة طيلة فترة الامتحانات متمنية النجاح التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.
 
احدي الطالبات ببورسعيد
احدي الطالبات ببورسعيد

طالبة ثانوية عامة في بورسعيد
طالبة ثانوية عامة في بورسعيد

طالب ثانوية عامه ببورسعيد
طالب ثانوية عامه ببورسعيد

احدي اولياء الامور
إحدى أولياء الأمور

زغاريد طالبات الثانوية العامة
زغاريد طالبات الثانوية العامة

جانب من الزغاريد
جانب من الزغاريد

الطالبات بالثانوية العامة
الطالبات بالثانوية العامة

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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امتحان مادة الأحياء

تداول امتحان مادة الأحياء

صعوبة امتحان مادة الأحياء

سهولة امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الاحياء

تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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