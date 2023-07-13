ضبط 40 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



أسفرت الحملات عن ضبط 40 ألف لتر سولار وبنزين قام احد اصحاب محطات وقود السيارات بمركز ابو المطامير بتجميعهم تمهيدا لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .



من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود ،



مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .



يذكر ان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على محطات الوقود .



و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.





