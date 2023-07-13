صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.16% بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تقترب من 1.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 17342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 21074 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7259 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 5084 نقطة.