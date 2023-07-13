اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 01:17 ص
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صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالي قرية البراجيل بملوي ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 13 يوليو 2023 01:00 ص
صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالي قرية البراجيل بملوي ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية البراجيل بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين بدأت أمس وتستمر اليوم.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.


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