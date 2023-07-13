حصاد الوزرات.. مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية فى 14 تخصصا طبيا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"الصحة": مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية فى 14 تخصصا طبيا

وزيرة التضامن: تدريب 493 ألف شاب ضمن مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة

الصحة تكشف إجراءات فحص القادمين من الحج بالمطارات والموانئ

نتيجة الثانوية العامة 2023.. أوائل أغسطس.. سجل الآن

حجاج الجمعيات الأهلية من المنيا وأسيوط والبحر الأحمر يصلون غدا من الأراضى المقدسة