اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزرات.. مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية فى 14 تخصصا طبيا

الخميس، 13 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزرات.. مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية فى 14 تخصصا طبيا وزارة الصحة والسكان -أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

"الصحة": مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية فى 14 تخصصا طبيا

وزيرة التضامن: تدريب 493 ألف شاب ضمن مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة

الصحة تكشف إجراءات فحص القادمين من الحج بالمطارات والموانئ

نتيجة الثانوية العامة 2023.. أوائل أغسطس.. سجل الآن

حجاج الجمعيات الأهلية من المنيا وأسيوط والبحر الأحمر يصلون غدا من الأراضى المقدسة

التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 7 أغسطس لمدة شهر
وزير التعليم: الوزارة تصدت لعمليات الغش بالثانوية العامة ولم يحدث تسريب

 


التضامن

التعليم العالى

الصحه

التموين

الجمعيات الاهليه

حجاج

البيئه

الثانويه العامه

100 يوم صحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة