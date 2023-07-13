اليوم السابع: إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: قادة دول جوار السودان من القاهرة: إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية.. التأكيد على الحل السياسى لوقف الصراع الدائر.. والاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه.

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تسهيل كل المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة..

إطلاق حوار بمشاركة القوى السياسية والمدنية..



تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة

الرئيس: مشاهد الدمار والقتل تدمى قلوب كل المصريين



رئيس وزراء إثيوبيا: أشكر الرئيس السيسى على مبادرته لإنهاء أزمة السودان..

رئيس جنوب السودان: تدفق اللاجئين السودانيين ضغط على موارد دول الجوار..



رئيس إريتريا: القمة تساهم فى تأمين المناخ لحل الأزمات.. ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: وضعنا خارطة طريق لوقف إطلاق النار تحظى بتأييد دولى



