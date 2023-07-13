المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "ا.م.م "عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو بدائرة مركز أخميم.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاجالخميس، 13 يوليو 2023 10:28 ص
سجن - ارشيفية
سوهاج: عمرو خلف
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "ا.م.م "عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو بدائرة مركز أخميم.
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "ا.م.م "عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو بدائرة مركز أخميم.
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