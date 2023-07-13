السجن المؤبد لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وحيازته للسلاح النارى وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "م.ه.ع" عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.