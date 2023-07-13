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الرئيس السيسي يطالب الأطراف المتحاربة فى السودان بوقف التصعيد

الخميس، 13 يوليو 2023 12:03 م
الرئيس السيسي يطالب الأطراف المتحاربة فى السودان بوقف التصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي تصور مصر لخروج السودان من أزمته الراهن الذى يرتكز على العناصر التالية، وهى مطالبة الأطراف المتحاربة فى السودان بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء بمفاوضات جادة لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، كل الأطراف السودانية بنفاذ كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات أمنة لوصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية.

كما دعا الرئيس السيسي لإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية والمرأة والشباب، لبدء عملية سياسية شاملة تلبى طموحات الشعب السودانى، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية .

 

 

 


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