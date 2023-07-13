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الرئيس السيسي: تداعيات الأزمة السودانية سلبية على المنطقة ودول الجوار

الخميس، 13 يوليو 2023 11:55 ص
الرئيس السيسي: تداعيات الأزمة السودانية سلبية على المنطقة ودول الجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في قمة دول جوار السودان، قائلا: "أرحب بكم جميعا فى مصر.. وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة التى تنعقد فى لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان.. هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا الذي يمر بأزمة عميقة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان: "الأزمة السودانية لها تداعيات سلبية على المنطقة والعالم.. وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تضررا من الأزمة، والأكثر فهما ودراية بالتعقيدات الموجودة في السودان.. مما يتعين توحيد الرؤية ومواقفها تجاه الأزمة من خلال قرارات منسقة وموحدة، بما يسهم في حل الأزمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل منظمة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح الشعب السوداني".
 
 

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