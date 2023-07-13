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التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة والجبر للثانوية العامة

الخميس، 13 يوليو 2023 03:04 م
التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الأحياء والفلسفة والجبر للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (370867) طالب/ طالبة، وأدى عدد (95552) طالب/طالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى عدد (253052) طالب/ وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
 
كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.
 
وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.
 
كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
 
وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
 
ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 4 حالات غش إلكتروني، حالتان فى مادة الفلسفة والمنطق بمحافظتى (القاهرة، والغربية) وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بمحافظة الدقهلية، وحالة واحدة فى مادة الأحياء بمحافظة الإسكندرية، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بنشر إجزاء من ورقة الأسئلة باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
وفيما يتعلق بالحالة التي ضبطها في محافظة الإسكندرية، فهي للطالب "ع.ح" صاحب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحان مادة الأحياء، حيث تم ضبطه داخل لجنة تابعة لإدارة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية فور قيامة بالغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، وتم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة والتحقيق مع الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، كما تم استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.
 
يذكر أن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM سيؤدون يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

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