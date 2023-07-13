أولياء الأمور يستقبلون طلاب الثانوية بالورود فى بنى سويف بعد نهاية الامتحانات

بنى سويف هانى فتحى

استقبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف أبنائهم بالورود عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأخير ببنى سويف.

وسادت فرحة عارمة بين طلبة وطالبات علمي رياضة عقب أدائهم لامتحان الجبر في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة وأكد طلاب القسم الرياضي أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط وعبر أيضا طلاب القسم الأدبي عن سهولة الامتحان.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام سير وأعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية في يومها الأخير، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة

واطمان المحافظ "من وكيل الوزارة أ.محمد عبد التواب" على سير الامتحانات، ،حيث أشار الأخير إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث أدى " اليوم" طلاب وطالبات الشعبة العلمية علوم امتحان مادة الأحياء، فيما أدى طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء ، الجيولوجيا) لشعبة العلوم ، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات في مادة ( الرياضيات )بينما اختتم طلاب مدرسة المكفوفين الامتحانات بمادة الإحصاء.