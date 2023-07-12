اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء الجيزة.. وغلق باب الطعون الجمعة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 11:59 ص
5 مرشحين على مقعد نقيب أطباء الجيزة.. وغلق باب الطعون الجمعة انتخابات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الجيزة، قوائم الأطباء المرشحين بالانتخابات، وقد تضمنت ترشح 5 أطباء على مقعد رئيس النقابة الفرعية، وهم:
 
1-   الدكتور أحمد أحمد حسانين محمد.
 
2-   الدكتور أحمد محمد أحمد إبراهيم مكاوى.
 
3-   الدكتور شريف علد الهادى مصطفى.
 
4-   الدكتورة غادة على موسى قزامل.
 
5-   الدكتور محمد وجيه الدين عبد الرازق عبد الرازق سرور.
 
وبدأت اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات، فى تلقى الطعون على قوائم المرشحين يوم الاثنين 10 يوليو، ومن المقرر أن تستمر فى ذلك حتى الجمعة 14 يوليو بمقر نقابة أطباء الجيزة من التاسعة صباحا وحتي الرابعة مساءا.
 
وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الأُثنين 10 يوليو 2023.
 
 الجدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.
انتخابات نقابة الأطباء (1)
انتخابات نقابة الأطباء (1)

انتخابات نقابة الأطباء (2)
انتخابات نقابة الأطباء (2)

انتخابات نقابة الأطباء (3)
انتخابات نقابة الأطباء (3)
 

نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

فترة الطعون بانتخابات الاطباء



الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء: صرف 276 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال شهر يونيو

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:20 ص

فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بانتخابات نقابة الأطباء

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:15 ص

فتح باب الطعون على قوائم المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء غدا

الأحد، 09 يوليو 2023 02:00 ص

نقابة الأطباء: خطة لإنشاء أكاديمية تابعة للنقابة معترف بها من "الأعلى للجامعات"

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:25 م

نقابة الأطباء: فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بالانتخابات الإثنين المقبل

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة