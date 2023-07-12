هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 2.8%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، ونزل قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات بنسبة 2.2%، 1.2%، 0.9%، على التوالي، وصعد قطاعي البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 500.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.39%، والعرب على 6.55%، واستحوذت المؤسسات على 25.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 105 ملايين جنيه، 28.5 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 160.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20816 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 7177 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3392 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 5581 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة.