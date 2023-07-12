اليوم السابع
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مقتل شاب بطلق نارى فى مشاجرة بكرداسة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:32 ص
مقتل شاب بطلق نارى فى مشاجرة بكرداسة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بكرداسة، مما أسفر عن مقتل شاب، نتيجة إصابته بطلق ناري، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وأطلق أحدهم عيار ناري أسفر عن مقتل شاب.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، عقب تحديد هويتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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