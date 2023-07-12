مصرع شابه صدمتها سيارة نقل بساقلته شرق محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت شابة تبلغ من العمر 25 سنة مصرعها بناحية قرية فاوجلى دائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج وذلك عقب إصطدام سيارة نقل بها بذات الناحية تم نقلل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلته المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى ساقلته المركزى بوصول شابة إلى المستشفى جثة هامدة على إثر إصطدام سيارة بها على الطريق بناحية قرية فاوجلى دائرة مركز ساقلته.

وبالفحص والمعاينة تبين إصطدام سيارة نقل بالمدعوة د . ه . ع 25 سنة، وذلك بناحية قرية فاو جلى دائرة مركز ساقلته تم نقل الجثة إلى مستشفى ساقلته المركزى وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت جهت التحقيق المختصة التحقيق.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بسوهاج تمكنت من كشف غموض إنبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل دائرة مركز شرطة سوهاج حيث تبين وجود جثة مسن يبلغ من العمر 70 سنة مع عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وفـي حالة تعفن وتبين عدم وجود ثمة بعثرة بالمنزل وسلامة النوافذ والأبواب

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالى لمأمور مركز شرطة سوهاج يفيد إنبعاث رائحة كريهة من شقة بناحية المحامدة البحرية وأن الشقة يقيم بها مسن.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات وجود جثة المدعو قدري ا ع ا 70 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية مسجاه علي الأرض بصالة شقة بالطابق الأول علوي " يستأجرها المتوفـي "بعقار مكون من أربعة طوابق ملك المدعو صلاح س م ع 64 سنة عامل ويقيم بذات الناحية يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وفـي حالة تعفن وتبين عدم وجود ثمة بعثرة بالمنزل وسلامة النوافذ والأبواب.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج التعليمي وبسؤال مالك العقار ونجل شقيق المتوفـي المدعو ممدوح م ا ع ا 55 سنة نائب مدير بنك بسوهاج ويقيم بندر أخميم بمضمون ما تقدم وأضاف الأخير بأن المذكور يقيم بمفرده بالشقة وله تاريخ مرضي " سكر وضغط " ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " غيبوبة سكرية " أدت لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية تم تحير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.