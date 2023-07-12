مدير مجمع الشفاء الطبى ببورسعيد: لدينا 300 سرير و11 جناحًا فندقيًا

بورسعيد محمد فرج

قال الدكتور حازم شوشه، مدير مجمع الشفاء الطبي، حي المناخ ببورسعيد، إن المجمع يضم أكثر من 300 سريرًا داخليًا و11 جناحًا فندقيًا، بتكلفة بتكلفة إنشائية حوالي نصف مليار جنيه، ليصبح أكبر صرح طبى للمنتفعين بمنظومة التامين الصحى الشامل ببورسعيد.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مجمع الشفاء يضم 3 مستشفيات متمثلة فى المبرة والرمد والتضامن مع توفير كافة الإمكانيات التى تؤهله بأن يكون أضخم مشروع قومى صحى تنفذه الدولة المصرية.

وتابع "شوشه" أن مستشفى المبرة بها رعاية مركزه وطوارئ وعمليات وعيادات خارجية وأقسام داخلية ووحدات متخصصة ومتميزة مثل وحدة الأورام والكلى والجهاز الهضمى وجراحة الأورام وغيرها من الأقسام التى تضم 22 سرير بالعناية المركزة و13 جهاز تنفس صناعى و45 ماكينة غسيل كلوى وذلك لتقديم الخدمة ل 173 مريض كلى غسيل كلوى منتظم.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، أن هناك 2000 مريض أورام يترددوا شهرياً للمتابعة فضلاً أن إجمالي مرضى الأورام المسجلين 6150 مريض وهو معدل كبير، مشيرًا إلي أن هناك 5 غرف عمليات من بينهم ثلاثة غرف بالدور الأول واثنين بالدور الثانى وعدد العمليات الشهرية بلغت 230 عملية ذات مهارة وطابع خاص بخلاف مناظير الجهاز الهضمى ناهيك عن استئصال الأورام عن طريق المنظار الجراحى.

وأشار "شوشه" إلي أن هناك عمليات أخرى للعظام وتغيير المفاصل وتثبيت الكسور عن طريق جهاز الا ليزاروف، مؤكداً أن مستشفى المبرة تضم 209 سرير ما بين طوارئ ورعاية مركزة والأقسام الداخلية والوحدات المتخصصة مثل الكلى والأورام والجهاز الهضمى، مضيفًا أن هناك 800 مريضًا يترددون يومياً بالطوارئ والعيادات الخارجية التى تضم أساتذة الجامعات والاستشاريين من ذوى الخبرة فى كافة التخصصات بما يضمن توفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والشمولية للمواطنين دون الحاجة للانتقال إلى أكثر من مكان وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

وأكد أن مستشفى التضامن تضم 116 سريرًا ما بين 16 سريراً للطوارئ و6 أسرة للفرز واثنان إنعاش وخمسة للملاحظة وآخر للعزل والجراحة و العظام و70 سريراً داخلي و13 سريراً للعناية المركزة فضلاً عن مبنى جديد تم إنشاؤه خاص بمرضى الغسيل الكلوى ويضم 4 صالات غسيل لخدمة 220 مريض من المنتفعين بمنظومة التامين الصحى الشامل التى حققت تقدماً غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطوير المنشآت الطبية.



الدكتور حازم شوشه، مدير مجمع الشفاء الطبي (1)



الدكتور حازم شوشه، مدير مجمع الشفاء الطبي (2)



الدكتور حازم شوشه، مدير مجمع الشفاء الطبي (3)



الدكتور حازم شوشه، مدير مجمع الشفاء الطبي (4)



مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد (1)



مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد (2)