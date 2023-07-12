كهرباء جنوب القاهرة: نستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة لـ19% خلال العام المالى الحالى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه من المخطط أن يتم خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بالشركة إلى 19% خلال العام المالى الحالى 2023/2024، مؤكدا أن الشركة تعمل على قدما وساق للقضاء على الفقد بالشبكة.

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الإدارات التابعة للشركة تسخر كل جهودها لتحسينن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والعمل على انخفاض نسبة الفقد بالشركة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي والفقد الفنى لاسترداد حق الدولة وأيضا الحفاظ على الشبكة الكهربائية.

وقال فودة، إن شركة جنوب القاهرة أطلقت تجربة التحصيل الممكين اكتوبر الماضي وتم إلغاء طباعة فواتير الاستهلاك تدريجياً ببعض القطاعات، مؤكدا أن هذه التجربة تعتبر تنفيذا لخطة الوزارة لوقف طباعة فواتير الاستهلاك وتوفير المبالغ المالية الضخمة التى تتحملها شركات توزيع الكهرباء فى طبعة الفواتير.

وأضاف فودة، أنه حريص على تطوير منظومة العمل بالشركة لتقديم خدمات مميزة للمواطن والتى تساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة، لافتا إلى أن التحول الرقمى يلعب دور هام فى القضاء على كل أشكال الفساد ويحافظ على حق الدولة والمواطنين معا.