كل ما تريد معرفته عن متابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع إنتاج السيليكون

كتبت - مروة الغول

خلال الأسبوع الجارى عقد المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع انتاج السيليكون وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- مقرر اقامته بمدينة العلمين الجديدة فى اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادى المرتفع للاقتصاد المصرى.

2- يعد من المشروعات القومية ذات الاولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة اولى .

3- اهمية المشروع تتطلب الاسراع بوتيرة الاجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الاجراءات بما يضمن الاسراع بتنفيذها وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

4- الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه .

5- شهد الاجتماع متابعة اجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الاولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى والتى استعرضها الدكتور امجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون موضحاً الاجراءات الجارية لإختيار استشارى التنفيذ والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الانتاج اللازمة ، وقد تم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.